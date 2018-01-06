Apple: дыры в системе безопасности

Обнаруженные уязвимости процессоров Intel на продукции Apple грозят проблемами как пользователям, так и самой компании в виде исков. На этой неделе группа разработчиков обнаружила две угрозы безопасности Meltdown и Spectre, которым подвержены все модели Mac и устройста на мобильной операционной системе iOS. Один из разработчиков, Даниэль Грусс говорит, что увиденное испугало его.

"Meltdown можно сравнить с карманником. Вы быстро можете изучить все его уловки и остаться в безопасности. Spectre больше похож на Обман разума или технику внушения джедаев, ты убеждаешь кого-то отдать тебе свой кошелек. Короче говоря, Spectre манипулирует компьютером таким образом, что тот считает необходимым сделать что-то, что он не должен делать ни в коем случае".

По мнению экспертов, потенциально персональные данные десятков миллионов пользователей Apple могут оказаться в руках кибермошенников. В самой компании, тем не менее, отметили, что им пока неизвестны способы воспользоваться найденными уязвимостями. Кроме того, в Apple пообещали защитить пользователей от возможных угроз с выходом обновлений операционных систем.