В Совбезе ООН поспорили из-за Ирана

Жаркие споры о ситуации в Иране разгорелись в Совбезе ООН. На экстренном заседании, созванном в пятницу по инициативе США, обсуждались массовые акции протеста, прошедшие в Исламской республике.

Американский постпред Никки Хейли призвала международное сообщество вмешаться в ситуацию и вынесла Тегерану предупреждение:

«Мы не будем молчать. Бессовестные попытки называть демонстрантов марионетками иностранных держав – ничего не изменят. Иранцы знают правду, и мы знаем правду. Ничто не остановит американцев от проявления солидарности с ними», - заявила Хейли.

Однако не все поддержали эту позицию. Представитель Франции отметил, что события в Иране хотя и вызывают обеспокоенность, но не угрожают международной безопасности.

В свою очередь, российский постпред обвинил США в «злоупотреблении площадкой Совбеза».

«Зачем США — постоянный член совета и один из авторов устава ООН — подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности», - сказал Василий Небензя.

Итоги заседания прокомментировал глава иранского МИД Джавад Зариф.

«Совбез ООН пресек попытку США использовать свой мандат в своих интересах. Очередной просчет во внешней политике администрации Трампа», - написал он в своем микроблоге.

Между тем, в пятницу в нескольких иранских городах прошли митинги в поддержку правительства. Участники выкрикивали лозунги «Долой смуту и провокации», «Долой США».

Ранее волна манифестаций против роста цен и коррупции прокатилась по всей стране. Жертвами беспорядков стали более 20 человек. Сотни арестованы. Власти обвинили в произошедшем внешних врагов Исламской республики.