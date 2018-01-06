В преддверии Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале в Пхенчхане, на севере Южной Кореи, в уезде Хвачхон провели своеобразные Зимние Олимпийские игры по рыбной ловле. На фестиваль в качестве участника или зрителя приехали более 130 тысяч человек со всех концов света. В программе фестиваля - более 60 дисциплин, однако главной из них была традиционная подледная рыбалка.

В числе других, более экзотических видов программы - ловля рыбы в бассейне голыми руками. Пойманную рыбу можно приготовить и съесть тут же на месте. Для всех желающих на месте проведения фестиваля работает гриль.