Пожары в Австралии

Пожары полыхают в штате Виктория на юге Австралии. В субботу огонь подобрался слишком близко к населенному пункту Carrum Downs в пригороде Мельбурна. Местные жители были эвакуированы.

Со стихией боролись 300 пожарных и три вертолета.

Очаги возгарания удалось взять под контроль. По данным местных властей, сейчас пожар не представляет непосредственной угрозы для населения. Жители начали возвращаться домой.

Сухая жара накрыла в последние дни Австралию, где сейчас разгар лета. Столбик термотера в некоторых районах поднялся до 40 градусов по Цельсию.

Пожары на Австралийском континенте не редкость. Обычно огонь быстро распространяется на большие территории из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха.

У многих в памяти “черная суббота” – день, когда в 2009 году в огне погибли 173 человека.