Срочная новость

Срочная новость

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Неудачный маневр в аэропорту

Два самолета столкнулись в пятницу В крупнейшем канадском аэропорту Торонто "Пирсон" в пятницу столькнулись два самолета. Произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщила в своем "Твиттере" авиакомпания WestJet в Boeing 737-800 этой компании, прибывший из мексиканского Канкуна, врезался покидавший стоянку пустой самолет авиакомпании Sunwing. На борту лайнера WestJet находились 168 человек. Все они были эвакуированы. Проводится расследование произошедшего. 

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