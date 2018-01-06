США: вслед за снегопадами - лютый мороз

Жителей северо-востока США продолжает испытывать на прочность циклон под названием «метеорологическая бомба». Вместе с обильными снегопадами и ураганным ветром он принес за собой аномальные холода.

От Нью-Йорка до Флориды: во многих штатах введен режим чрезвычайного положения. Закрыты сотни школ и предприятий, парализовано транспортное сообщение. В усиленном режиме работают коммунальные и дорожные службы: тысячи домов лишились электроснабжения.

В Бостоне, и в других прибрежных городах региона Новая Англия, где выпало свыше 30 см снега, из-за высокого прилива затоплены целые кварталы. Реки воды на дорогах за считанные часы превратились в лед, став ловушкой для автомобилей.

Стихия серьезно нарушила авиасообщение. Несмотря на то, что аэропорты в Нью-Йорке и Бостоне возобновили свою работу в пятницу утром, здесь был отменен почти каждый четвертый рейс.

Прогнозы синоптиков не внушают оптимизма. В выходные столбик термометра в некоторых районах опустится до -20, а в северных штатах Мэн и Нью-Гэмпшир – до -40 по Цельсию.

Жертвами стихии за последние дни стали по меньшей мере 18 человек.