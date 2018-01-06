Зимние капризы природы

Непогода пришла в Европу.

Северные области Италии накрыло сильным снегопадом. Там в пятницу всего за несколько часов выпало почти 2 метра снега. Обильные снегопады создают опасность схода лавин и более 10 тыс человек оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния (область Валле-д'Аоста). Сейчас там дорожное сообщение полностью востановлено.

В Германии на запад страны обрушились шквалистый ветер и ливни.

Циклон "Бурглинд" спровоцировал рост уровня воды в реках. Сразу на 60 см выше нормы поднялась вода в реке Рейн в черте Кельна. В течение несколько дней из берегов могут выйти Фульда и Лан, протекающие преимущественно по территории федеральной земли Гессен в центральной части страны.

Во Франции в 14 департаментах на востоке, севере и юго-западе страны объявлен предпоследний уровень метеоугрозы в связи с высоким риском наводнений.. В Париже из-за проливных дождей уровень воды в Сене повысился более чем на 3 метра.

Из-за аномально теплой для января погоды ромашки распутились преждевременно в Польше. Там дневная температура достигает около 10 градусов тепла.