Спад на рынке труда США

Рынок труда в США встретил новый год менее оптимистично, чем рассчитывал: создание рабочих мест в декабре замедлилось на фоне снижения уровня занятости в сфере розничной торговли. Впрочем, повышение месячной зарплаты указывает на общий рост и рынка труда, что может дать зеленый свет для повышения процентной ставки ФРС в марте.

За весь 2017 год в американской экономике были созданы 2 миллиона 100 тысяч рабочих мест — на 100 тысяч меньше, чем в 2016.

Наибольший подъем переживает сельское хозяйство — здесь в декабре количество рабочих мест увеличилось на 148 тысяч, как говорится в последнем сообщении Министерства труда. Наихудшие показатели отмечены в торговле.