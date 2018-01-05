Основатель Uber расстается со своими акциями

Основатель и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик продает почти 3% акций компании – или треть своей доли - за 1 миллиард 400 миллионов долларов. В Uber надеются, что завершить сделку с группой SoftBank удастся уже в этом месяце. Всего же японская компания получит около 17% акций. Каланик, который ранее заявлял, что не уступит ни процента из своей доли, на этот раз был готов продать половину акций. Но в итоге ему пришлось отказаться от этой идеи из-за ограничений, прописанных в соглашении с инвесторами.

Uber в последнее время всё чаще оказывается в центре всеобщего внимания. В конце ноября стало известно, что в 2016 году хакеры похитили данные клиентов и сотрудников компании. При этом выяснилось, что руководство сервиса было осведомлено о кибератаке, но скрывало информацию о случившемся.

В декабре Европейский суд признал Uber службой в сфере транспорта. А это значит, что теперь компания должна получать соответствующие лицензии и разрешения в соответствии национальными нормами стран-членов Евросоюза.