Твиттер заблокировал "Золотую зарю"

Сотрудники социальной сети "Твиттер" заблокировали аккаунт греческой неонацистской партии "Золотая заря". Контент этого политического блока неоднократно критиковался за анти-иммигрантские и неонацистские лозунги.

Решение о блокировке страницы может быть связано с новой политикой американской компании. Около двух недель назад "Твиттер" ввел новые правила по борьбе с разжиганием ненависти в интернете. В случае нарушения новых норм микроблога, страница может быть заблокирована. Таким образом социальная сеть собирается бороться с неонацистским и ультраправым контентом.

Ранее аккаунты греческой ультраправой партии были заблокированы на "Фэйсбуке" и в "Инстаграме".

"Золотая заря" отреагировала на действия "Твиттера" требованием разблокировать страницу, назвав действия американской компании антидемократическими и нарушающими права 1,5 миллионов греческих избирателей, поддержавших партию на выборах.

"Золотая заря" – третья политическая сила в Греции: 16 депутатов от этой партии заседают в греческом парламенте и три – в европейском.