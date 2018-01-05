Срочная новость

Срочная новость

Греция

Твиттер заблокировал "Золотую зарю"

Решение о блокировке страницы может быть связано с новой политикой американской компании.

Сейчас воспроизводится:

Твиттер заблокировал "Золотую зарю"

Твиттер заблокировал "Золотую зарю"
Размер текста Aa Aa

Сотрудники социальной сети "Твиттер" заблокировали аккаунт греческой неонацистской партии "Золотая заря". Контент этого политического блока неоднократно критиковался за анти-иммигрантские и неонацистские лозунги. 

Решение о блокировке страницы может быть связано с новой политикой американской компании. Около двух недель назад "Твиттер" ввел новые правила по борьбе с разжиганием ненависти в интернете. В случае нарушения новых норм микроблога, страница может быть заблокирована. Таким образом социальная сеть собирается бороться с неонацистским и ультраправым контентом.

Ранее аккаунты греческой ультраправой партии были заблокированы на "Фэйсбуке" и в "Инстаграме".

"Золотая заря" отреагировала на действия "Твиттера" требованием разблокировать страницу, назвав действия американской компании антидемократическими и нарушающими права 1,5 миллионов греческих избирателей, поддержавших партию на выборах.

"Золотая заря" – третья политическая сила в Греции: 16 депутатов от этой партии заседают в греческом парламенте и три – в европейском.  

Latest Live

Live - Tv

Live image

Watch Euronews live stream