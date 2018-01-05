Токио: "золотая" рыбка ушла с молотка

Голубой тунец весом в 405 килограммов - главный лот торгов, прошедших на крупнейшем рыбном рынке Цукидзи в Токио, - продан за 323 тысячи долларов. Победителем торгов стал владелец ресторанов Ginza Onodera Хироси Онодэра. Правда, эта цена далека от рекордной: в 2013 году 222-килограммовый тунец ушел с молотка за 1,75 миллиона долларов.

В этом году аукцион в последний раз был организован в квартале Цукидзи. Из-за подготовки к Олимпиаде власти приняли решение перенести рынок в район Тоёсу. Произойти это должно было еще два года назад, но "переезд" постоянно откладывался по экологическим соображениям: в Тоёсу раньше находился химический завод, а потому возникли опасения, что вести торговлю здесь небезопасно.