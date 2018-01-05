Кто сыграет волхвов?

Современные интерпретации рождественнских традиций вызвали полемику в Испании. В этом году в одном из районов Мадрида перед проведением "Кавалькады волхвов", которая проходит ежегодно 5 января, появился необычный постер праздничного парада. На нем вместо традиционных трех королей — три королевы, одна из них — трансвестит.

Местные СМИ утверждают, что к костюмированному шествию, которое инсценирует поклонение волхвов младенцу Иисусу, присоединится местное движение за права сексуальных и гендерных меньшинств.

В городском совете опровергают эту информацию. Представитель муниципалитета в районе Вальекас Франциско Перес говорит: "Как и всегда, парад Трех волхвов возглавят короли Мельхиор, Гаспар и Бальтазар, а настоящими главными героями будут дети".

Вот что говорят местные жители:

"Я считаю, что разнообразие — это правильно".

"Это для того, чтобы показать, что мы свободны от предубеждений!"

"Да, в ЛГБТ-парадах мы такое видели, но ведь эти парады — не для детей!"

В пятницу в Вальекасе появился новый постер кавалькады, на этот раз более сдержанный, и в нем нет упоминания об участии в параде сторонников ЛГБТ-движения.