Столкновение поезда с грузовиком: более 200 пострадавших

Больше 10-и человек погибли и около 200 ранены в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Южно-Африканской Республике. Инцидент произошел в четверг 4 января недалеко от города Крунстад. В результате столкновения в одном из вагонов возник пожар. Затем огонь перекинулся на шесть других. Пути спасения для пассажиров были отрезаны огнем и черным едким дымом. Часть состава сошла с рельсов, вагоны сильно повреждены от пожара, оборваны линии электропередач. Поезд, согласно железнодорожной компании, перевозил 429 пассажиров. Большинство из них возвращались из отпуска.