Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы

В Грузии бывшего президента страны Михаила Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы. Суд Тбилиси признал его виновным по статье "Злоупотребление служебными полномочиями" в его бытность на посту главы государства.

По данным следствия, в 2008 году Саакашвили своим указом помиловал высокопоставленных офицеров МВД, которые были замешаны в убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Сам Саакашвили считает приговор незаконным. "Он полностью противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", - написал Саакашвили на своей странице в "Фейсбуке".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, а чуть позже оказался на Украине. В 2015 году он был назначен губернатором Одесской области и советником президента Украины Петра Порошенко.

Однако очень скоро их пути разошлись. Саакашвили обвинил администрацию президента в коррумпированности и ушел в оппозицию. 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

В декабре он организовал в Киеве "Марш за импичмент" Порошенко.