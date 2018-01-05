Помощь США Пакистану заморожена

США сокращают финансирование Пакистана в сфере безопасности. Об этом было объявлено накануне. Причина, как объяснили в Государственном департаменте, недостаточность мер пакистанских властей, которые те принимают в борьбе с террористическими группировками, действующими внутри страны и за ее пределами, речь идет, в частности, о движении талибан.

Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепартамента:

"До тех пор, пока пакистанские власти не примут решительных мер противодействия талибану и другим террористическим организациям, которые мы расцениваем как фактор дестабилизации региона и угрозу безопасности американским гражданам, мы замораживаем поддержку и финансовую помощь Пакистану в этой сфере".

Ранее США уже заморозили выделение Пакистану $255 млн в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом. При этом пояснилось, что в отдельных случаях из введенных мер Америка может сделать исключения, если это будет отвечать интересам ее национальной безопасности.