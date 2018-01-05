Бионическая рука: от разработки - к практике

Синьора Альмерина, лишившаяся руки вследствие несчастного случая, не так давно обрела полную автономность. Бионическая рука, которая выполняет те же функции, что и обычная, была ей пересажена несколько месяцев назад. Синьора Альмерина стала первой итальянкой, получившей подобный протез.

Операцию провел нейрохирург, профессор Паоло Мариа Россини:

"Пока мы работаем в тестовом режиме, исследование длится более полугода, а не несколько недель, как раньше. Рука полностью сенсоризирована, мускульными импульсы передаются непосредственно в соответствующий отдел головного мозга пациентки".

Как сообщается, протез ещё предстоит подстроить под пациентку, но и в этом виде им уже можно пользоваться.