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Италия

Бионическая рука: от разработки - к практике

Изобретение сотрудников и студентов Политехнической школы в Лозанне не столь давнее, но оно уже используется в европейской медицине.

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Бионическая рука: от разработки - к практике

Бионическая рука: от разработки - к практике
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Синьора Альмерина, лишившаяся руки вследствие несчастного случая, не так давно обрела полную автономность. Бионическая рука, которая выполняет те же функции, что и обычная, была ей пересажена несколько месяцев назад. Синьора Альмерина стала первой итальянкой, получившей подобный протез.

Операцию провел нейрохирург, профессор Паоло Мариа Россини:

"Пока мы работаем в тестовом режиме, исследование длится более полугода, а не несколько недель, как раньше. Рука полностью сенсоризирована, мускульными импульсы передаются непосредственно в соответствующий отдел головного мозга пациентки".

Как сообщается, протез ещё предстоит подстроить под пациентку, но и в этом виде им уже можно пользоваться.

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