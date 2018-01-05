Долгая дорога к миру

В Колумбии достигнут существенный прогресс в реализации мирного соглашения, подписанного правительством страны и повстанческой группировкой ФАРК. Об этом сообщил президент Хуан Мануэль Сантос. Таковы результаты заседания комиссии по мониторингу, которая проверяет, как выполняются пункты данного договора. Заседание проходило в Картахене.

Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии:

"Сегодня у нас была возможность уточнить все детали проделанной работы, как и обсудить все имеющиеся сложности, касающиеся выполнения соглашения. Этот договор - один из самых сложных из когда-либо заключенных соглашений за последние 30 лет".

Иван Маркес, лидер политической партии ФАРК:

"Состоялся откровенный разговор, который касался в том числе и судов специальной юрисдикции и отправления правосудия. Мы сказали, что имеющаяся правовая трактовка отличается от той, о которой мы договаривались в Гаване".

После разоружения повстанцев должны начать действовать суды особой юрисдикции. Судьи, которые рассмотрят дела как боевиков ФАРК, так и военных, совершивших тяжкие преступления в ходе конфликта, будут, как сообщил Сантос, назначены до 15 января.