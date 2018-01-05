В парламент Бельгии поступил проект закона о захоронении домашних животных вместе с их владельцами. Проект внесла на рассмотрение Фламандская социалистическая партия, предложив дать возможность любителям животных остаться навеки со своим питомцем. Единственное условие - обязательная кремация. Согласно предложенному законопроекту, прах после кремации смешают и поместят в специальный колумбарий.

В Бельгии некоторые защитники прав животных считают, что домашние любимцы становятся частью семьи, и нет причин отлучать их от хозяев после смерти. В европейских странах животных разрешается хоронить только на специальных кладбищах, причём захоронение обойдётся владельцу в сумму от 100 до 600 евро. Ну а для тех, кто не хочет раскошеливаться, существуют многочисленные виртуальные кладбища домашних животных, по большей части бесплатные.