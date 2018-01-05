Орбан принял участие в совещании баварского ХСС

Премьер-министр Виктор Орбан принял участие в совещании правящего в Баварии Христианско-социального союза, баварского партнера Христианско-демократического союза. Председатель ХСС Хорст Зеехофер объяснил приглашение консервативного лидера Венгрии желанием усилить сотрудничество между странами Центральной Европы.

Активисты немецкого отделения организации Amnesty International призвали ХСС осудить нарушение прав человека, которое, по их мнению, допускает правительство Орбана.

Выступая перед журналистами, Орбан вновь раскритиковал миграционную политику ЕС, заявив, что она противоречит воле народа. Блок ХДС-ХСС в настоящее время ведет переговоры о коалиции с социал-демократами и разное отношение к вопросу миграции мешает им договориться.