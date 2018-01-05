Межкорейским переговорам - быть

Северная и Южная Кореи проведут переговоры на высоком уровне 9 января в приграничном Пханмунджоме. О том, что Пхеньян принял соответствующее предложение Сеула, сообщили в пятницу в южнокорейском Министерстве Объединения.

В ведомстве отметили, что подготовка к переговорам будет вестись «в координации с Соединёнными Штатами».

Ранее Дональд Трамп одобрил идею установления диалога между двумя странами.

А Пентагон объявил о том, что совместные учения с Южной Кореей, запланированные на период проведения Олимпиады, будут перенесены на более поздний срок.

Именно игры в Пхенчхане и возможное участие в них сборной КНДР станут главной темой обсуждения сторон. В последний раз Южная Корея принимала спортсменов из соседней страны во время Азиатских игр 2014 года.