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Куба

ЕС-Куба: новые друзья?

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ЕС-Куба: новые друзья?

ЕС-Куба: новые друзья?
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Евросоюз будет стремиться к нормализации отношений с Кубой, вопреки позиции Соединенных Штатов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на встрече с Раулем Кастро в Гаване.

ЕС должен стать главным экономическим партнером Кубы, убеждена Могерини. Она сообщила, что в январе сюда прибудет делегация Европейского инвестиционного банка. На этом фоне она назвала уже отжившим свой век американское эмбарго.

“Мы сожалеем, что нынешняя американская администрация изменила политику в отношении Кубы. Мы убеждены, что Евросоюз заинтересован в развитии связей. Необходимо углублять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, но также обсуждать темы, по которым у нас есть разногласия”, – заявила Могерини, подводя итоги двухдневнего визита на Кубу.


Ранее, выступая перед студентами Гаванского университета, Могерини заявила, что считает неприемлемым сохранение на протяжении уже более полувека американского торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. “Блокада – незаконная и отжившая свое мера. ЕС продолжит предпринимать усилия с целью положить ей конец”, – отметила глава европейской дипломатии, добавив, что единственный эффект от эмбарго – ухудшение качества жизни кубинцев.

По оценкам Гаваны, с момента введения полвека назад американского эмбарго общий ущерб экономике Кубы превысил 130 млрд долларов.

Около года назад ЕС и Куба подписали рамочное соглашение, направленное на восстановление связей и развитие политического диалога. Это было сделано после того, как США в 2015 году восстановили дипломатические отношения с Островом свободы. Однако это было при прежнем президенте Бараке Обаме. Пришедший ему на смену Дональд Трамп наоборот объявил об ужесточении американской политики в отношении Гаваны и летом 2017 года продлил действие американского эмбарго.

В этой связи Федерика Могерини заверила кубинские власти, то ЕС будет добиваться отмены блокады США. Она обсудила этот вопрос с министром внешней торговли Кубой, а также главой МИД островного государства.

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