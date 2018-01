ЕС-Куба: новые друзья?

Евросоюз будет стремиться к нормализации отношений с Кубой, вопреки позиции Соединенных Штатов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на встрече с Раулем Кастро в Гаване.

ЕС должен стать главным экономическим партнером Кубы, убеждена Могерини. Она сообщила, что в январе сюда прибудет делегация Европейского инвестиционного банка. На этом фоне она назвала уже отжившим свой век американское эмбарго.

“Мы сожалеем, что нынешняя американская администрация изменила политику в отношении Кубы. Мы убеждены, что Евросоюз заинтересован в развитии связей. Необходимо углублять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, но также обсуждать темы, по которым у нас есть разногласия”, – заявила Могерини, подводя итоги двухдневнего визита на Кубу.