ЕС-Куба: новые друзья?

Евросоюз будет стремиться к нормализации отношений с Кубой, вопреки позиции Соединенных Штатов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на встрече с Раулем Кастро в Гаване.

ЕС должен стать главным экономическим партнером Кубы, убеждена Могерини. Она сообщила, что в январе сюда прибудет делегация Европейского инвестиционного банка. На этом фоне она назвала уже отжившим свой век американское эмбарго.

“Мы сожалеем, что нынешняя американская администрация изменила политику в отношении Кубы. Мы убеждены, что Евросоюз заинтересован в развитии связей. Необходимо углублять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, но также обсуждать темы, по которым у нас есть разногласия”, – заявила Могерини, подводя итоги двухдневнего визита на Кубу.

“I know very well that right now some are trying to isolate Cuba. We Europeans, want to show, on the contrary, that we are closer to you than ever” FedericaMog</a> <a href="https://t.co/iSCFvtsF2Q">pic.twitter.com/iSCFvtsF2Q</a></p>— EU External Action ( eu_eeas) 4 января 2018 г.

Ранее, выступая перед студентами Гаванского университета, Могерини заявила, что считает неприемлемым сохранение на протяжении уже более полувека американского торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. “Блокада – незаконная и отжившая свое мера. ЕС продолжит предпринимать усилия с целью положить ей конец”, – отметила глава европейской дипломатии, добавив, что единственный эффект от эмбарго – ухудшение качества жизни кубинцев.

По оценкам Гаваны, с момента введения полвека назад американского эмбарго общий ущерб экономике Кубы превысил 130 млрд долларов.

Около года назад ЕС и Куба подписали рамочное соглашение, направленное на восстановление связей и развитие политического диалога. Это было сделано после того, как США в 2015 году восстановили дипломатические отношения с Островом свободы. Однако это было при прежнем президенте Бараке Обаме. Пришедший ему на смену Дональд Трамп наоборот объявил об ужесточении американской политики в отношении Гаваны и летом 2017 года продлил действие американского эмбарго.

В этой связи Федерика Могерини заверила кубинские власти, то ЕС будет добиваться отмены блокады США. Она обсудила этот вопрос с министром внешней торговли Кубой, а также главой МИД островного государства.