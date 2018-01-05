Вопрос, который разозлил Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном не скрывал своего раздражения вопросом французского журналиста о поставках турецкими спецслужбами оружия сирийским джихадистским группировкам:

"Вы выступаете как рупор Фетхуллаха Гюлена. Вы выступаете не как журналист, а как член организации Гюлена. Потому что те, кто причастен к этой операции, были членами организации Гюлена и сейчас они в тюрьме. Если вы задаете мне этот вопрос, тогда как насчет США, которые направили четыре тысяч грузовиков с оружием в Сирию? Почему вы не интересуетесь этим? Когда вы задаете подобные вопросы, вы должны лучше разбираться в теме. И не быть рупором других. И имейте в виду, что я не позволю разговаривать со мной в таком тоне".

Информацию о поставках оружия сирийским джихадистам, воюющим против правительства Башара Асада, опубликовала в 2015 г. газета "Джумхуриет". По следам публикации главный редактор газеты Джан Дюндар был арестован в ноябре того же года, а в мае 2016 г. приговорен к пяти годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны.