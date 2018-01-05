Макрон принял Эрдогана в Елисейском дворце

Не забывать о верховенстве закона в борьбе с терроризмом. С таким призывом президент Франции Эммануэль Макрон обратлися к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В ходе встерчи лидеры Турции и Франции обсудили двусторонние отношения, в том числе экономические, вопросы безопасности в связи с угрозой исламского терроризма, вопросы сирийского урегулирования и вопрос вхождения Турции в Европейский союз.

"Наши демократии должны быть сильными, чтобы противостоять терроризму, потому что государство обязано защищать граждан. Но в тоже время демократии должны полностью уважать верховенство закона", — сказал Макрон.

Ранее Эрдоган заявил, что массовые аресты по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в Турции оправданы и будут продолжатся столько, сколько это необходимо.

"Турецкая система правосудия ни от кого не зависит. У нас независимая система, которая свободно принимает собветнные решения", — заявил Эрдоган.

По вопросу вхождения Турции в ЕС президент Эрдоган заявил, что он так и не получил ответ о том, когда это может произойти. Обе стороны заявили, о приверженности единым принципам в вопросах борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского конфликта, но Макрон скептически отозвался об астанинском мирном процессе и о ирано-российско-турецком соглашении, достигнутом в Сочи.

По итогам переговором было подписано несколько соглашений, в частности о приобретении авиакомпанией Turkish Airlines 25 самолётов-аэробусов.