Жункерас останется под стражей

Верховный суд Испании оставил под стражей Ориола Жункераса, бывшего вице-президента Каталонии.

48-летний политик лишен свободы уже около двух месяцев.

Жункерас обвинен в мятеже и нецелевом использовании бюджетных средств.

Политика так же подозревают в заговоре, который привел к разрыву Каталонии с Испанией.

Решение судей будет иметь политические последствия.

В конце декабря на выборах Жункерас получил место в парламенте. Однако, не может исполнять свои обязанности.

В таком же положении еще восемь политиков, которые или находятся под стражей, или скрываются в Брюсселе.

Чтобы сохранить большинство в парламенте за сторонниками независимости, политикам нужно занять свое место или найти себе замену.