Жизнелюбие и каллиграфия

Два удара в барабан – и в зале больше не слышно ни единого шороха. Участникам конкурса каллиграфии нужна абсолютная тишина. В "состязании", которое прошло в Токио, приняли участие тысячи человек. Самому младшему конкурсанту - три года, самому старшему – 93.

Каждый должен был изобразить два иероглифа. Что именно они хотят нарисовать – участники выбирали сами. Но есть одно условие: иероглиф должен означать что-то доброе, наполненное положительным смыслом, например, слова "забота" или "сила жизни". На работу отводится 24 минуты. Дальше судьям предстоит определить, кто справился с задачей лучше всех.

Еще полтора месяца участникам предстоит прожить в ожидании решения жюри. Имя победителя будет названо на специальной церемонии 25 февраля.