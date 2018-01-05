"Золотой глобус" ждет номинантов

Церемония вручения престижной американской кинопремии "Золотой глобу" состоится 7 января. В этом году событие пройдет под знаком движения протиа сексуального насилия. Актрисы из числа претенденток, а также женщины, которые будут их представлять и вручать награду, договорились одеться в черное на церемонию, чтобы выразить солидарность с участниками движения, объединившимися под хэштегом #MeToo ("Я тоже").

Ведущий церемонии Сет Адам Майерс полагает: "Об этой проблеме нужно говорить. Но также нужно напомнить людям, что несмотря на произошедший ужас минувший год отмечен прекрасными фильмами и телевизионнными картинами. Для женщин в киноиндустрии год был отличным. И нужно это отметить как следует, потому что они упорно продолжали свою работу, о которой мы сегодня говорим. Мы хотим сделать так, чтобы произошедшее не омрачило праздник".

Премия "Золотой глобус" присуждается присуждается в 25 номинациях. Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.

В этом году картина "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".