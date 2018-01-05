Инфляция в еврозоне замедлилась

Евростат констатирует снижение темпов инфляции в зоне евро. Статистическое управление Евросоюза в пятницу опубликовало данные, согласно которым в минувшем декабре инфляция составила 1,4%.

Таким образом, инфляция в еврозоне продолжает оставаться заметно ниже целевой планки, установленной Европейским центральным банком на уровне 2%.

В этой связи совет управляющих ЕЦБ еще в конце минувшего года объявил, что политика количественного смягчения продолжится, а базовая ставка останется на низком уровне по меньшей мере до сентября 2018 года. ЕЦБ продолжит скупку активов на ежемесячной основе в объеме €30 млрд.