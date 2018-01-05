Ураган "Элеанор" унес жизни трех человек во Франции

Обрушившийся на Францию ураган "Элеанор" унес жизни трех человек. Более двух десятков людей пострадали.

Несмотря на то, что за последние сутки стихия несколько ослабла в равнинной части Франции, на востоке страны - в горных департаментах - сохраняется высокий уровень угрозы. По данным метеослужб, местами порывы ветра достигают 120-140 км/ч.

В пятницу в Альпах синоптики прогнозируют сход лавин. Большинство дорог, ведущих к зимним курортам, закрыты. Ранее в департаменте Верхняя Савойя, недалеко от горнолыжной станции Морильон, были эвакуированы более сотни человек.

Ураган "Элеанор" - это уже четвертое стихийное бедствие, обрушившееся на Францию за последний месяц. Незадалго до этого по стране прошелся ураган "Кармен", который привел к серьезным наводнениям.