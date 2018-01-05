Книга, которая "взорвёт" Белый дом

О страхах и смятении Дональда Трампа после победы на президентских выборах, политических амбициях его дочери и связях его окружения с Россией... Релиз скандальной книги «Огонь и ярость. Внутри Белого дома», запланированный на середину января, состоится уже сегодня.

В книгу журналиста Майкла Вулффа вошли комментарии, порой скандальные, бывшего советника Трампа Стива Бэннона.

«Президент Соединенных Штатов - великий человек. Знаете, я от начала и до конца поддерживаю его», - заявил Бэннон в эфире одной из радиостанций, после того, как адвокаты Трампа пригрозили ему судебным иском за клевету.

Комментируя слова своего экс-советника, американский лидер сказал журналистам: «Я не в курсе, что он назвал меня великим. Что ж, он довольно быстро сменил мелодию в своей песне». Также он назвал готовящуюся к выходу книгу «полной фантазией».

С опровержением ее содержания выступила и пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, заявив, что книга состоит из «лживых утверждений и рассказов» людей, у которых «не было ни доступа, ни влияния на Белый дом».

Также стало известно, что юристы американского президента пытались предотвратить поступление в продажу книги, направив в издательство Henry Holt and Co письмо с требованием отказаться от тиражирования книги.