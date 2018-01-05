"Шарли Эбдо": три года после трагедии

За несколько дней до 3-й годовщины со дня трагедии, сатирический журнал опубликовал специальный номер, который называется "Три года в консервной банке".

Лоран Сурисо, главный редактор издания, пишет.

Разве это нормально, что в демократической стране больше одного экземпляра из двух проданных в киоске идут на обеспечение охраны помещений и журналистов, которые здесь работают ? Свобода слова становится предметом роскоши, продолжает Сурисо, короткого коротко называют Рис.

Издание тратит до полутора миллионов в год на безопасность.

Это удивительно, что после всего того, что случилось за последние годы, до сих пор есть реакции на столько жестокие. Призывы к убийству. Это не просто спор или беседа, это за пределами этих понятий. Сейчас, такие призывы стало чем-то обыденным.