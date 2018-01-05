Православные в Боснии отмечают Туциндан

В Боснии 5 января христиане отмечают сразу несколько праздников. Католики - Епифанию (Крещение), или праздник "трех королей", которые, по преданию, пришли с подарками для младенца Иисуса. Православные в Боснии, Сербии и Черногории на 2 дня до Рождества отмечают праздник Туциндан (что можно перевести как "Тучный день"). Праздник считается православным, но в обрядности праздника есть элементы языческие, сохранившиеся со времен святого Саввы, первого Архиепископа Сербского. Святой Савва когда-то намеренно сохранил народные обычаи, чтобы привлечь к православной вере большее число людей. Для праздничного стола в этот день забивают барашка или поросенка. А в некоторых местах главным праздничным блюдом становится индейка или гусь.