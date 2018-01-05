"Трамп ведет себя как ребенок"

Книга американского журналиста Майкла Вулфа под названием "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", ставшая скандальной еще до выхода, поступила в продажу в пятницу.

Вулф в интервью телеканалу NBC заявил, что встречался с президентом США, опровергнув утвреждения Трампа о том, что они ни разу не общалис. "Да, я абсолютно точно разговаривал с президентом. Понял ли он, что это было интервью для книги , я не знаю. Но наш разговор состоялся, и он точно не был конфиденциальным", — сказал Вулф.

Журналист NBC: "Вы говорили с ним в Белом доме после приведения к прясяге?"

Макл Вулф: "В ходе предвыборной кампании и в Белом доме я провел с президентом в общей сложности три часа".

В четверг Трамп назвал книгу "полной фантазией" , а пресс-секретарбь Белого дома Сара Сандерс заявила, что произведение состоит из "лживых утверждений и рассказов".

Автор книги пишет, что окружение Трампа не считает его пригодным для должности. "Объясняю: 100% людей, которые его окружают, говорят, что он ведет себя как ребенок. Они имеют в виду, что он нуждается в немедленном удовлетворении, все, что происходит — связано с ним".

Юристы Трампа пытались предотвратить поступление в продажу книги, но издатели решили выпустить ее раньше назначенного на 9 января срока. Несмторя на очень холодную погоду, люди стояли в очереди даже на улице, и за считанные часы все экземпляры книги были распроданы.