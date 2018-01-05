Снежная буря накрыла США

Снежная буря накрыла восточное побережье США. Циклон, который синоптики назвали «метеорологической бомбой», принес с собой ураганные ветры и мощный снегопад. Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 46 см.

Во многих городах закрыты школы и госучреждения. Без электричества остались почти 50 тысяч человек. В Нью-Йорке с четверга действует режим чрезвычайного положения.

«Это тяжелая работа. Мокрый снег крайне трудно убирать», - говорит этот работник дорожной службы, убирающий снег на Таймс-сквер.

«Это что-то новое. Но не знаю, понравилось бы мне, если бы это длилось весь сезон. Я люблю, когда у нас в Австралии тепло», - рассуждает туристка.

Стихия привела к сбоям в авиасообщении по всей стране. Сообщается, что за сутки были отменены 4800 рейсов. Пассажиры аэропортов Нью-Йорка и Бостона вынуждены томиться в многочасовом ожидании. Там аннулировали две третьих рейсов.

«Наш вылет отменили. Нет никакой дополнительной информации. Мы вовсе не уверены, что скоро улетим отсюда», - жалуется путешественница.

Отчаянную борьбу со снежными заторами ведут дорожные и пожарные службы в Бостоне. Власти опасаются, что скоро дороги превратятся в каток – в городе ожидается до -11 градусов. Синоптики прогнозируют резкое падение температур в 28 крупных городах. За последние несколько дней из-за непогоды в США погибли по меньшей мере 14 человек, из них 7 – в результате ДТП.