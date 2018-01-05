Евролига: ЦСКА уступил "Барселоне"

"Барселона" одолела у себя дома лидера Евролиги ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 85:72.

Каталонцы вели на протяжении всей игры. К концу второй четверти москвичи попытались сократить отставание, к перерыву ЦСКА уступал "Барселоне" пять очков. Но на протяжении второй половины матча "сине-гранатовые" лишь увеличивали отрыв. Догнать соперников гостям не удалось даже несмотря на 23 очка, которые для московской команды заработал Нандо де Коло.

"Они играли лучше нас и заслужили победу.<...> Хозяева играли, как раненый зверь, на инстинкте выживания", - так результаты встречи прокомментировал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Впрочем, несмотря на поражение, москвичи по-прежнему занимают первую строчку в турнирной таблице. "Барселона" же расположилась лишь на 11-ом месте.