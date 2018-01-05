Australian Open без Серены Уильямс

Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата Австралии Серена Уильямс пропустит нынешний турнир. Экс-первая ракетка мира заявила, что ей еще нужно время, чтобы прийти в форму после рождения ребенка. "На турнире в Абу-Даби я поняла, что очень близка к своей оптимальной форме, но, к сожалению, это не то, что я лично от себя жду. <...> Я могу принять участие [в Australian Open], но я не хочу просто конкурировать. Я хочу выступить как можно лучше, но для этого мне потребуется немного больше времени", - сообщила теннисистка.

Фото: REUTERS/Issei Kato (архив)

В Абу-Даби Серена Уильмс выступила в конце декабря. Встреча с Еленой Остапенко закончилась для американки неудачно: она уступила латвийке со счетом 2:6, 6:3, 5:10. До этого Уильямс, на счету которой 23 победы на турнирах "Большого шлема", не появлялась на корте почти год. В апреле она официально прекратила участие в соревнованиях в связи с беременностью, а в сентябре знаменитая теннисистка впервые стала мамой.