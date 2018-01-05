50 лет назад началась "Пражская весна"

50 лет назад, 5 января 1968 г., первым секретарем ЦК Коммунистической партии Чехословакии был избран Александр Дубчек, сменив на этом посту ортодоксального коммуниста Антонина Новотного. Новый партийный лидер взял курс на либерализацию режима и построения "социализма с человеческим лицом". В стране была отменена цензура, было разрешено создавать политические клубы.

Сначала советское руководство во главе с Леонидом Брежневым благоприятно отнеслось к новому чехословацкому руководству и его политическому курсу. Но уже к лету 1968 г. в Москве и других столицах стран "социалистического лагеря" начали нарастать панические настроения. Коммунистические лидеры заподозрили Дубчека и его соратников в уступке инициативы антикоммунистическим силам, что грозило выходом Чехословакии из Варшавского договора. В условиях Холодной войны это рассматривалось как стратегическая угроза.

21 августа 1968 года на территорию Чехословакии вошли войска СССР, Польши, Венгрии и Болгарии. Пражская весна была прервана грубой военной силой. В 1969 г. Дубчек и другие реформаторы были отстранены от власти.

С 1970 г. Дубчек проживал в своей родной Словакии. Во время Бархатной революции 1989 г. он вернулся в политику, воссоздав Социал-демократическую партию Словакии. Но в 1992 г. он попал в автомобильную катастрофу и скончался от полученных травм.