Метеорологическая "бомба" в США

К Восточному побережью приближается циклон, который синоптики окрестили "метеорологическая бомба". Этот погодный феномен характерен крайне низким уровнем давления в центре циклона и порывистым ветром, сила которого нарастает очень быстро. Зона низкого давления создаёт благоприятные условия для усиления штормового ветра.

Согласно Национальной океанической службе США, метеорологическая бомба возникает в результате резкого столкновения массы холодного и тёплого воздуха.

По мнению синоптиков, наблюдаемый в эти дни феномен станет одним из сильнейших в истории: ветер может достигать разрушительной силы.

Ожидается высокий контраст температур: при глубоком минусе в Нью-Йорке буквально в 200 км юго-востоку температура воздуха может подняться до 20° по Цельсию.