МИД ФРГ: ввести миротворцев в Донбасс

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль не смог посетить линию разграничения в Донбассе. Поезда планировалась на четверг. Однако она была отменена: официально из-за плохих метеоусловий и густого тумана в данном районе.

Выступая на брифинге в Киеве в среду, Габриэль поддержал идею по размещению миротворцев ООН на всей территории Донбасса. Глава МИД ФРГ также выразил обеспокоенность решением США о поставках оружия властям Украины.

"Мы в Германии скептически относимся к тому, что поставка оружия может в чём-то помочь. Но это точка зрения страны, которая всё-таки живёт на некотором расстоянии и в относительной безопасности", - сказал немецкий министр.

Павел Климкин на это ответил, что американское оружие будет использоваться "лишь для обороны" и в случае "провокаций со стороны России", в особенности перед выборами президента РФ.

Это оружие не будет применяться в атакующих действиях, поэтому не может использоваться в качестве аргумента, который будет способствовать повышению температуры конфликта", -заявил он.

23 декабря Госдеп США заявил о намерении предоставитьУкраине "усиленные оборонительные возможности". Общая стоимость пакета - 47 млн долларов. В него будут включены 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Ранее Госдеп одобрил также экспорт на Украину снайперских систем, боеприпасов и комплектующих на сумму более 40 миллионов.

В Москве считают, что решение о поставке американского оружия Киеву лишь накалит ситуацию в Донбассе.