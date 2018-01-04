Непогода в Швейцарии

Шторм , который прошелся накануне по Западной Европе, принес непогоду и в Швейцарию: тут дули очень сильные ветры, которые ломали стволы деревьев и срывали линии электропередачи.

Порыв ветра был настолько мощный в окрестностях Монтрё, что он буквально снес с рельсов локомотив поезда, который осуществлял местное сообщение.

В Люцерне была зафиксирована скорость ветра 195 км/час, наивысшая за последние 36 лет. Метеослужба заранее предупредила о возможных неприятностях, поэтому крупные автотрассы были закрыты, отменили также и авиарейсы. Но без аварий все равно не обошлось