Комиссия распущена. Что дальше?

Дональд Трамп распустил комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций на президентских выборах и поручил вести расследование Министерству внутренней безопасности США. Об этом стало известно из поступившего в СМИ заявления главы американской администрации. "Несмотря на содержательные данные о мошенничестве на выборах, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии даже первичную информацию, требующуюся для расследования. Вместо того, чтобы участвовать в судебных битвах за счет налогоплательщиков, президент Трамп подписал указ, который распускает комиссию, он также поручил Министерству внутренней безопасности изучить полученные сведения, чтобы определить, как действовать дальше".

Комиссия была учреждена Трампом в мае прошлого года после его же заявлений о том, что на выборах в 2016 году были фальсификации. Комиссия должна была изучить процесс голосования и представить президенту оценки и рекомендации по укреплению доверия к федеральным выборам