Обстрел базы Хмеймим подтвержден

Российское оборонное ведомство опровергло данные об уничтожении самолетов на базе Хмеймим, опубликованные в СМИ. Сам факт обстрела был подтвержден, как и сообщено о гибели двоих российских военнослужащих. Происшедшее датируется 31 декабря. По данным "Коммерсанта", в тот день авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, вследствие чего были уничтожены, как минимум, семь самолетов: четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих.

В материале также говорилось, что Минобороны сообщало лишь о крушении в этот день вертолета Ми-24. По данным ведомства, он разбился из-за технической неисправности во время перелета с авиабазы Хмеймим в другой сирийский район. Было также сказано и о гибели двух пилотов, находившийся на борту механик был ранен и эвакуирован.