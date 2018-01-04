В мире животных тоже бывают матери-героини

В зоопарке Сент-Луиса общественности представили счастливое семейство: впервые в истории этого учреждения самка гепарда (ее зовут Бингва) дала потомство: у нее родились восемь детенышей.

Произошло это еще в конце ноября. Но вплоть до сегодняшнего дня зоологи держали маму гепарда и ее малышей в карантине, подальше от любопытных взглядов посторонних. У Бингвы, как выяснили специалисты, родились трое мальчиков и пять девочек. Обычный размер выводка у гепардов - вдвое меньший, поэтому Бингва - на суахили это означает "чемпионка" - свое имя вполне оправдала.

Cемейству предоставили новую большую квартиру, точнее, вольер, где Бингва будет выращивать своих малышей и дальше.