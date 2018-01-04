"Бенфика" и "Спортинг" разошлись миром

"Спортинг" упустил возможность сравняться в турнирной таблице с лидером португальской примейры "Порту". Встреча "львов" с "Бенфикой" завершилась ничьей. Обе команды забили по одному голу. Лиссабонское дерби получилось крайне напряженным для болельщиков "орлов". Счет на 19 минуте открыл игрок "Спортинга" Жельсон Мартинс. После этого "зелено-белые" вели на протяжении двух таймов. Но под самый конец игры, на 90-ой минуте, "Бенфику" спас Жонас, сумевший реализовать пенальти.

"Спортинг" занимает в турнирной таблице второе место, "Бенфика" - третье. Впрочем, "львы" уступают "Порту" два очка, а "орлы" - пять, так что обе команды сохраняют шансы на победу в португальском чемпионате.