Пожар на фабрике под Новосибирском: есть жертвы

Источник в экстренных службах региона добавил, что большинство погибших при пожаре являются гражданами Китая.

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что причиной пожара, согласно одной из версий, могло послужить неосторожное обращение с огнем. В областной прокуратуре считают, что к пожару могло привести короткое замыкание.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Пожарные уже ликвидировали открытое горение на складе и обувном производстве. Сильная задымленность, большая загрузка ангара и погодные условия (35 градусов мороза) существенно осложнили работу. Удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом производственные строения и жилой сектор.

Пожар возник в четверг 4 января утром в ангаре в поселке Чернореченский в Новосибирской области. Он был локализован на площади 2 000 квадратных метров. В здании загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, и готовая продукция.