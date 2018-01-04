Япония: удача в делах сопутствует щедрым!

Тысячи людей собрались в синтоистском храме Канда в Токио, чтобы попросить у богов благословения и удачи в Нового году.

Храм Канда - один из самых старинных Японии. Он был построен более XII веков назад. Этот храм являлся важнейшей постройкой в период Эдо, когда его посетил сегун Токугава Иэясу. Святилище находится в одном из самых престижных районов Токио.

Храм Канда был воздвигнут как "дом богов". Поэтому ежегодно в него стекаются люди, в том числе бизнесмены, чтобы попросить удачи в делах в обмен на символическое подношение: чаще всего в дар богам кидают несколько монет или купюр.