Маррей пропустит Australian Open

Энди Маррей не выступит на Australian Open. Британский теннисист оправился после травмы бедра, поэтому вынужден пропустить первый в этом сезоне турнир "Большого шлема". Ранее Маррей снялся с турнира в австралийском Брисбене. Последний раз он выходил на корт в июле прошлого года – во время Уимблдона.

На своей странице в Instragram теннисист написал: "Я сейчас переживаю очень сложный период из-за проблем с бедром. <...> Одно из решений - это операция. Но шансы на успешный исход не столь высоки, как бы мне хотелось. Поэтому я откладываю этот вариант и надеюсь его избежать".

Ранее Маррей пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016), но завоевать титул у него пока не получилось. Дважды британец становился олимпийским чемпионом - в 2012 и 2016 годах.