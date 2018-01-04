Макрон объявил войну фейкам

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил войну фейковым новостям. Выступая в среду в Елисейском дворце с новогодним обращением к представителям СМИ, он заявил, что будет добиваться разработки и принятия в стране закона о противодействии недостоверной информации в интернете. Макрон сообщил, что в ближайшие недели его правительство представит соответствующий законопроект.

"Если мы хотим защитить либеральные демократии, мы должны иметь сильное законодательство. Вот почему я решил, что мы изменим наши юридические меры, чтобы защитить демократическую жизнь от этих фальшивых новостей", - сказал президент, отметив, что такая защита необходима особоенно в предвыборный период.

По его словам, распространением пропаганды занимаются тысячи аккаунтов в социальных сетях, а потому нужно повысить прозрачность информации о проплачиваемых материалах. При этом станет возможным по решению суда обязать администраторов сети или сайта удалить контент, заблокировать конкретный аккаунт или весь сайт.