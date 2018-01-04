Литовский клуб вместо НБА

Лианджело и Ламело Боллам прочили карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс", где сейчас играет их старший брат, но они подписали контракты с литовским баскетбольным клубом "Витаутас". Решение перебраться в Европу отец братьев принял после того, как студенческая лига бессрочно дисквалифицировала Лианджело, которого осенью арестовали в Китае за кражу в магазине. Вернуться домой он смог благодаря заступничеству Дональда Трампа.

Болл-старший не теряет бодрости духа. В Литву, по его мнению, они приехали, чтобы развлекать людей.

Журналист: Что еще вы собираетесь делать?

Лавар Болл: Играть в баскетбол, есть и спать. Это все, что нам нужно. Это то, что делают все баскетболисты из семьи Болл.

Отец уверен, что все его три сына будут играть в НБА. Контракт с литовским клубом, по его словам, - это лишь часть пути к заветной мечте.

Главный тренер "Витаутаса" обещает, что, хотя Лианджело и Ламело еще молоды, они получат много игрового времени.