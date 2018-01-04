Власти Латвии выдворили из страны двух российских журналистов: корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и ее супруга Анатолия Курлаева с телеканала "ТВ Центр".

В эфире телеканала "Россия 24" Курлаева рассказала, что в четверг утром, 4 января, к ней в гостиницу пришли сотрудники пограничной службы и объявили, что она должна покинуть страну в течение 24 часов. Ее муж подвергся аналогичной процедуре за два дня до этого.

Инцидент с российскими журналистами вызвал жесткую реакцию со стороны МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" написала, что "Рига прямо нарушает свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнения".

В МВД Латвии подтвердили, что журналисты были включены в "черный список", однако по какой причине - не уточнили.