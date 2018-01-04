Передача священного мяча

Чтобы принять участие в этом ритуале, нужно обладать недюжинной силой. Одним здесь приходится держать на шее своих товарищей по команде, а другие должны передавать по цепочке 10-килограммовый мяч. Все участники разделены на две группы - со стороны "моря" и со стороны "земли". Каждый пытается заполучить мяч: считается, что тому, кто к нему прикоснется, будет сопутствовать удача.

По легенде, если священнослужитель получит мяч из рук "морского" участника, то ближайший год будет удачным для рыбаков. А если фортуна улыбнется человеку "земли", то можно ждать богатый урожай. Традиции "Тама-сесери" уже более 500 лет. В этот раз увидеть старинный ритуал собрались 50 тысяч зрителей.